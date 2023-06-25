МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. В современной терминологии под "русской душой" понимается менталитет сегодняшнего российского общества, и этот термин нередко использовался для описания русской национальной идентичности, — такое мнение в статье для турецкого издания Cumhuriyet выразила обозреватель Виолета Стратан Ильбасмыш. Падение не за горами: Америке указали, как Россия смещает ее с трона

Она отмечает, что русские всегда считали себя частью высоко духовного, мистического, эмоционального мира, и поэтому во многих источниках русские описываются как чувствительные, нерациональные, фаталисты, смиренные, непреклонные, одухотворенные, открытые, прямые, с сильным коллективистским духом.

Русские утверждают, что обладают загадочной душой, которую не способны понять иностранцы, уверяет Ильбасмыш и в качестве иллюстрации приводит слова Николая Бердяева: "Необъятность русской земли, отсутствие границ и пределов выразились в строении русской души. Пейзаж русской души соответствует пейзажу русской земли, та же безграничность, бесформенность, устремленность в бесконечность".

При этом автор подчеркивает, что на формирование русского духа оказала влияние только география, но и русский язык, который, по ее мнению, является неким зеркалом всего русского народа. А становление характера русского народа, как она считает, находилось под влиянием исторических событий, климата и "больше всего религии".

Одной из уникальных особенностей русской души Ильбасмыш называет идею преодоления препятствий. По ее небесспорному утверждению, русские в трудных ситуациях якобы часто повторяют: "Это сложно, но мы справимся".

Вместе с тем обозреватель считает, что понятием "русская душа" русские "хотят отделить себя от других народов и тем самым создать особый имидж на международной арене".



А в заключение, словно опровергая многое из написанного выше, Ильбасмыш рекомендует всем желающим понять, что что такое "русская душа", читать русских классиков: "Гоголь, Лермонтов, Толстой, Достоевский — в числе тех, кто подробно описывает сущность этого народа. С их точки зрения, русские — это народ, которого европейцы понимают крайне неправильно".