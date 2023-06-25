В Греции началось голосование на выборах в парламент
В Греции началось голосование на парламентских выборах
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Голосование на парламентских выборах началось в воскресенье утром в Греции.
В стране открылись 21 634 избирательных участка. За рубежом на 102 участках голосование прошло в субботу.
Голосование будет идти до 19.00 (время совпадает с московским). Сразу после закрытия участков будут объявлены данные экзит-поллов, а первые официальные данные ожидаются в 20.30.
В списках избирателей 9,92 миллиона человек. Право голоса имеют граждане, которым в год выборов исполняется 17 лет.
Грекам предстоит избрать 300 депутатов однопалатного парламента на четыре года. 285 мест будут распределены среди 59 избирательных округов страны, 15 будут избраны по общенациональным спискам.
В выборах участвуют 32 партии и коалиции.
По конституции голосование является обязательным, но наказание за неучастие в выборах не применяется. Чтобы повысить явку, власти отменили плату за проезд по платным дорогам в субботу и в день выборов.
https://1prime.ru/society/20230625/840918566.html
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