МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Европейцы устали от финансирования Украины и не будут за нее сражаться в случае реальной войны с Россией, заявил в материале для American Сonservative обозреватель Дуг Бэндоу. "Европа парализована": слова Борреля о России шокировали пользователей Сети

Этот вывод он сделал после встречи с европейскими политиками, которая состоялась в США в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе.

"Несмотря на страстную поддержку Украины, о которой говорили мои европейские собеседники, в основном это были члены национальных правительств и Европарламента, многие признали, что население их стран устало от предоставления Киеву материальной помощи. В связи с этим у меня возник вполне естественный вопрос: а станут ли эти люди сражаться, если НАТО вступит в реальную войну с Россией? Никто не ответил на него утвердительно", — констатировал Бэндоу.

Он утверждает, что среди стран-членов НАТО только Соединенные Штаты готовы к противостоянию с Российской Федерацией, однако в Вашингтоне, по словам Бэндоу, осознают, что столкновение с Россией связано с угрозой ядерной войны, а американские политики не пошли бы на шаг, который угрожает безопасности США.