МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. В Карачаево-Черкесии правоохранители раскрыли коррупционную группу во главе с зампредом правительства республики, которая похитила более 100 миллионов рублей из средств программы здравоохранения, сообщили журналистам в четверг в ФСБ и МВД РФ. ЦБ отметил рост активности преступников в интернете

"Совместно выявлена и пресечена деятельность организованного преступного сообщества во главе с лицом, занимающим должность заместителя председателя правительства КЧР", — заявила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, не раскрывая имя.

Источник РИА Новости сообщил, что речь идет об Ирине Гербековой, а всего по факту преступления задержаны семь человек.

Согласно информации следствия, участники преступной группы расхищали средства федерального бюджета, выделяемые на развитие здравоохранения республики, в том числе на закупки лекарств, медоборудования и выплату зарплаты медикам.

В МВД РФ отметили, что в преступную группу входили сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также бизнесмены.

"Предварительно оцениваемый ущерб превысил 100 миллионов рублей", — сообщила Волк.

В ФСБ отметили, что в ходе обысков дома у фигурантов "изъяты крупные суммы денежных средств". Уголовное дело расследуется по статье об организации преступного сообщества (об иных статьях пока не сообщается).