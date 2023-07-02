МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Украина является "Землей Санникова", такой территории не существует, заявил замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев предложил Макрону перейти на сторону Франции

Земля Санникова — гипотетически существовавшая часть суши в Северном Ледовитом океане. В 1900 году экспедиция барона Эдуарда Толля отправилась на поиски земли, но не нашла признаков ее существования. В 1938 году ученые подтвердили, что Земли Санникова нет.

Медведев отметил в телеграм, что Киев "талдычит" о выходе на границы 1991 года как условии для начала переговорого процесса. Как подчеркнул политик, эти территории принадлежали России и Российской империи, а не "мифической" Украине.

"Украина — это Земля Санникова, основанная Лениным. Была недолго и исчезла с карты. Нету такой земли. Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном русском городе Киеве", — добавил Медведев.