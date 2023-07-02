МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев опроверг тезис о том, что Россия находится в изоляции, напомнив, что ее политические контакты с Азией, Африкой и Латинской Америкой активнейшим образом развиваются. Медведев назвал Украину "Землей Санникова"

"Давайте разберемся в их аргументах. "Россия находится в изоляции". Ничуть. Политические контакты с Азией, Африкой и Латинской Америкой активнейшим образом развиваются. Их рынки открыты, их компании вовсю работают у нас, несмотря на санкции. Замаячил конец эпохи всемогущего доллара. На повестке дня переход на национальные и цифровые валюты", — написал Медведев в статье, опубликованной в "Российской газете", говоря о заявлениях Запада.

При этом, по его словам, несмотря на то, что" связи с Европой существенно уменьшились, полностью они не исчезли.

В статье Медведев отреагировал на ряд тезисов, которые озвучивают западные политики в отношении России, например, заявления о том, что "российская экономика разваливается".

"Ни в коей мере. Рост производства куда выше, чем в Европе. Даже агентство Reuters признало: в апреле 2023 года активность в производственном секторе России показала рост 12-й месяц подряд. При этом инфляция у нас существенно меньше, чем во многих западных странах. Она близка к историческому минимуму и составляет 2,9 процента. К концу года не поднимется выше 5 процентов. Тогда как, по прогнозу Европейской комиссии, инфляция в еврозоне в 2023 году будет близка к 6 процентам. На самом низком историческом уровне у нас безработица — 3,3 процента", — написал Медведев.

Российский политик подчеркнул, что "развитие есть во всех секторах экономики".

"По данным Росстата, в марте этого года объемы промышленного производства выросли по сравнению с прошлым мартом на 1,2 процента. В апреле их рост составил уже 5,2 процента. Впечатляющие успехи и в строительстве. Только в 2022 году объем строительных работ увеличился на 5,2 процента. Рост сельхозпроизводства за прошлый год был больше 10 процентов. И по всем товарным позициям в этом секторе мы фактически закрываем свои потребности, активно работаем на экспорт", — сообщил Медведев.