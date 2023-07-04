МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Россию считают врагом в США из-за ложных обвинений, выдвигаемых американской администрацией, заявил в программе Going Underground экс-конгрессмен Деннис Кусинич. СМИ: Украина учит США, как давать ей деньги

"Наша социально-политическая реальность была реструктурирована. Мы воссоздали в США социальную реальность, которая сделала Россию врагом. Все это основано на лжи", — сказал Кусинич.

При этом он подчеркнул, что Белый дом пытается внушить американским гражданам, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США. Американцы должны "кивать головой и говорить: "о да, так все и было", поверив в эту "ерунду", сыронизировал Кусинич.