Экс-конгрессмен Кусинич: Россию считают врагом из-за ложных обвинений Белого дома
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Россию считают врагом в США из-за ложных обвинений, выдвигаемых американской администрацией, заявил в программе Going Underground экс-конгрессмен Деннис Кусинич.
"Наша социально-политическая реальность была реструктурирована. Мы воссоздали в США социальную реальность, которая сделала Россию врагом. Все это основано на лжи", — сказал Кусинич.
При этом он подчеркнул, что Белый дом пытается внушить американским гражданам, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США. Американцы должны "кивать головой и говорить: "о да, так все и было", поверив в эту "ерунду", сыронизировал Кусинич.
https://1prime.ru/society/20230704/840987705.html
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