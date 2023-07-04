В Эстонии рассказали о готовящейся провокации против России
Лидер партии Koos Иванов: Эстония с помощью НАТО готовит военную провокацию против России
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Эстония при содействии НАТО готовит военную провокацию против России, сообщил в беседе с порталом Baltnews лидер партии Koos ("Вместе") Олег Иванов.
Он заявил, что в настоящий момент НАТО активно разворачивает строительство военных баз на территории Эстонии.
"Обезлюживается город Нарва с целью постройки натовской базы. Практически под Питером — 100 километров! Пара минут — и ракета уже в Питере! Все это появится уже в ближайшие два года. Так что Россия может ждать военной провокации со стороны Эстонии", — предостерег Иванов.
https://1prime.ru/society/20230704/840987780.html
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