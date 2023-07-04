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2023
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Собянин сообщил об атаке беспилотников в Московском регионе
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. Украинские беспилотники во вторник попытались атаковать Новую Москву и Московскую область, средства ПВО отразили нападение, заявил мэр столицы Сергей Собянин. "Сегодня была... ПРАЙМ, 04.07.2023
новости, общество , регионы, экономика, сергей собянин, москва, россия, атака беспилотников
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Украинские беспилотники во вторник попытались атаковать Новую Москву и Московскую область, средства ПВО отразили нападение, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня была совершена ещё одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области", — сказал он.
Собянин подчеркнул, что силы противовоздушной обороны отразили все атаки. По его словам, все обнаруженные дроны ликвидировали.
Мэр Москвы добавил, что в результате атаки никто не пострадал. В данный момент на месте происшествия работают экстренные службы, отметил он.