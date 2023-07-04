МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Украинские беспилотники во вторник попытались атаковать Новую Москву и Московскую область, средства ПВО отразили нападение, заявил мэр столицы Сергей Собянин. В России создали автономную базовую станцию для БПЛА, работающую с Wi-Fi

"Сегодня была совершена ещё одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области", — сказал он.

Собянин подчеркнул, что силы противовоздушной обороны отразили все атаки. По его словам, все обнаруженные дроны ликвидировали.

Мэр Москвы добавил, что в результате атаки никто не пострадал. В данный момент на месте происшествия работают экстренные службы, отметил он.