МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Еще два украинских БПЛА во вторник утром сбиты системами противовоздушной обороны в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. ПВО отразили атаку на нефтепровод "Дружба" в Брянской области

Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости о попытке украинских беспилотников совершить атаки на Новую Москву, Валуево и подмосковную Кубинку. Позднее в аэропорту Внуково ввели ограничения по приему и выпуску самолетов, которые, как заявлял мэр столицы Сергей Собянин, сняли в восемь часов утра.

"Еще два БПЛА сбиты системой ПВО в новой Москве в районе деревни Кривошеево", — отметил представитель экстренных служб.

По его словам, в результате ЧП никто не пострадал.

Собеседник агентства уточнил, что всего во вторник в Новой Москве сбили четыре беспилотника.