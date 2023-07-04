Экстренные службы сообщили, что система ПВО сбила еще два беспилотника в Новой Москве
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Еще два украинских БПЛА во вторник утром сбиты системами противовоздушной обороны в Новой Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости о попытке украинских беспилотников совершить атаки на Новую Москву, Валуево и подмосковную Кубинку. Позднее в аэропорту Внуково ввели ограничения по приему и выпуску самолетов, которые, как заявлял мэр столицы Сергей Собянин, сняли в восемь часов утра.
"Еще два БПЛА сбиты системой ПВО в новой Москве в районе деревни Кривошеево", — отметил представитель экстренных служб.
По его словам, в результате ЧП никто не пострадал.
Собеседник агентства уточнил, что всего во вторник в Новой Москве сбили четыре беспилотника.
https://1prime.ru/society/20230704/840989242.html
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