На заводе "Промсинтез" в Самарской области погибли шесть человек
При взрыве на заводе "Промсинтез" в Чапаевске погибли шесть человек, еще двое пострадали
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В результате взрыва, прогремевшего при проведении ремонтных работ на заводе "Промсинтез" в Самарской области, погибли шесть человек, еще двое пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате демонтажа оборудования при проведении ремонтных работ в цехе завода "Промсинтез" в Чапаевске произошел взрыв, в результате которого пострадали восемь человек, шесть из которых погибли", сообщил он.
Предприятие "Промсинтез" — одно из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ, является градообразующим предприятием Чапаевска.
https://1prime.ru/society/20230707/841026079.html
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