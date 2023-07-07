МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В результате взрыва, прогремевшего при проведении ремонтных работ на заводе "Промсинтез" в Самарской области, погибли шесть человек, еще двое пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Путин поручил поддержать пострадавших от пожаров в двух регионах

"В результате демонтажа оборудования при проведении ремонтных работ в цехе завода "Промсинтез" в Чапаевске произошел взрыв, в результате которого пострадали восемь человек, шесть из которых погибли", сообщил он.

Предприятие "Промсинтез" — одно из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ, является градообразующим предприятием Чапаевска.