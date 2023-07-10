КРАСНОДАР, 10 июл — ПРАЙМ. Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края уменьшилась до 425 машин, время ожидания проезда – около двух часов, со стороны Керчи скоплений автомобилей нет, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. Пробка на въезде на Крымский мост увеличилась до семи километров

По состоянию на 9 утра в понедельник в очереди находились 1229 автомобилей, время ожидания проезда составляло более пяти часов.

"В очереди со стороны Тамани (на 19.00 мск) находится 425 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", — говорится в сообщении.

Со стороны Керчи затруднений в пересечении моста нет, отмечено в сообщении.

Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.