Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась в три раза
Очередь на проезд по Крымскому мосту сократилась до 425 машин
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КРАСНОДАР, 10 июл — ПРАЙМ. Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края уменьшилась до 425 машин, время ожидания проезда – около двух часов, со стороны Керчи скоплений автомобилей нет, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
По состоянию на 9 утра в понедельник в очереди находились 1229 автомобилей, время ожидания проезда составляло более пяти часов.
"В очереди со стороны Тамани (на 19.00 мск) находится 425 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", — говорится в сообщении.
Со стороны Керчи затруднений в пересечении моста нет, отмечено в сообщении.
Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
https://1prime.ru/society/20230710/841045552.html
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