МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Применение кассетных боеприпасов против ВСУ — не симметричный ответ на поставку Соединенными Штатами этих боеприпасов Украине, заявил в эфире радио Sputnik доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. США объявили о передаче кассетных боеприпасов Украине

По его мнению, применение кассетных боеприпасов против ВСУ было бы симметричным ответом, "если бы Украина сама произвела эти боеприпасы и применила их против Российской Федерации".

"В ситуации, когда кассетные боеприпасы поставляются США, симметричным ответом с нашей стороны была бы поставка кассетных боеприпасов их противнику, туда, где они (США — прим. ред.) испытывают сложности с безопасностью", — считает Сардарян.

При этом он подчеркнул, что США находятся в выигрышной позиции, поскольку фактически за чужие деньги подпитывают агрессора в отношении России, а весь ответ, который они получают, — ответ в отношении Украины, а не в отношении себя.

"Минимум, который нам придется освоить как средство противостояния с западными странами, — это нанесение упреждающих ударов по поставкам до того, как они попали на Украину", — резюмировал Сардарян.