МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Группа из 22 человек, пропавшая при сплаве по реке в пермском крае, обнаружена, пострадавших нет, подтвердило МЧС России. Пропавшие в Пермском крае туристы живы, сообщили в экстренных службах

Ранее эту информацию сообщило министерство территориальной безопасности Пермского края.

"Все 22 туриста, включая 11 детей, обнаружены в районе поселка Безгодово", — сказано в заявлении ведомства.

МЧС добавляет, что группа не нуждается в медицинской помощи.