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МЧС подтвердило обнаружение пропавшей в Пермском крае группы
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Группа из 22 человек, пропавшая при сплаве по реке в пермском крае, обнаружена, пострадавших нет, подтвердило МЧС России. Ранее эту информацию сообщило министерство... ПРАЙМ, 11.07.2023
общество , новости, пермский край, мчс, тургруппа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Группа из 22 человек, пропавшая при сплаве по реке в пермском крае, обнаружена, пострадавших нет, подтвердило МЧС России.
Ранее эту информацию сообщило министерство территориальной безопасности Пермского края.
"Все 22 туриста, включая 11 детей, обнаружены в районе поселка Безгодово", — сказано в заявлении ведомства.
МЧС добавляет, что группа не нуждается в медицинской помощи.