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2023
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New York Times сообщила, чем Зеленский шантажировал НАТО
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Украинский президент Владимир Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО, сообщает газета New York Times, ссылаясь на неназванного чиновника. Как... ПРАЙМ, 13.07.2023
новости, общество , сша, владимир зеленский, нато, the new york times
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Украинский президент Владимир Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО, сообщает газета New York Times, ссылаясь на неназванного чиновника.
Как отмечает издание, "хотя в среду он (Владимир Зеленский — прим. ред.) смягчил свои публичные высказывания, еще вторник вечером Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО".