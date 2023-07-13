МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Украинский президент Владимир Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО, сообщает газета New York Times, ссылаясь на неназванного чиновника. Медведев прокомментировал будущее совета Украина-НАТО

Как отмечает издание, "хотя в среду он (Владимир Зеленский — прим. ред.) смягчил свои публичные высказывания, еще вторник вечером Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО".