Министерство спорта оценило вклад спортивной индустрии в ВВП России
Министр спорта Матыцин: вклад спорта в ВВП России составил 0,3 процента
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Вклад спортивной индустрии в ВВП России составил 0,3 процента, необходимо удвоить этот показатель, заявил министр спорта Олег Матыцин.
По словам министра, общая сумма расходов на спортивную отрасль составила 665 миллиардов рублей, что немного больше показателя 2021 года и на 20 процентов меньше 2020 года. По статистике, число людей, занимающихся спортом в России, почти достигло 70 миллионов. Кроме того, количество работников индустрии превысило 400 тысяч, а функционирующих спортобъектов — 250 тысяч. Уровень обеспеченности достиг 60,2 процента от установленного норматива, добавил Матыцин.
"При этом мы находимся под постоянным международным давлением с 2014 года и обеспечиваем устойчивость развития сферы в беспрецедентных дискриминационных условиях. Масштаб и формы этого давления очевидно доказывают политизированность и применение политики двойных стандартов по отношению к российскому спорту", — подчеркнул глава ведомства.
https://1prime.ru/society/20230719/841125450.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.