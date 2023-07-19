МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Вклад спортивной индустрии в ВВП России составил 0,3 процента, необходимо удвоить этот показатель, заявил министр спорта Олег Матыцин. ВВП России вырос до 5,4 процента в годовом выражении в мае

По словам министра, общая сумма расходов на спортивную отрасль составила 665 миллиардов рублей, что немного больше показателя 2021 года и на 20 процентов меньше 2020 года. По статистике, число людей, занимающихся спортом в России, почти достигло 70 миллионов. Кроме того, количество работников индустрии превысило 400 тысяч, а функционирующих спортобъектов — 250 тысяч. Уровень обеспеченности достиг 60,2 процента от установленного норматива, добавил Матыцин.

"При этом мы находимся под постоянным международным давлением с 2014 года и обеспечиваем устойчивость развития сферы в беспрецедентных дискриминационных условиях. Масштаб и формы этого давления очевидно доказывают политизированность и применение политики двойных стандартов по отношению к российскому спорту", — подчеркнул глава ведомства.