СТАМБУЛ, 20 июл — ПРАЙМ. Информация о возможном участии судна Beks Loyal к запуску БПЛА при атаке на Крымский мост не соответствует действительности, заявил представитель компании BEKS SHIPMANAGEMENT & TRADING S.A. Хакеры раскрыли данные танкеров, предположительно атаковавших Крымский мост

Ранее хакерская группировка RaHDit сообщил о маршрутах танкеров, с которых, предположительно, была совершена атака на Крымский мост. В группировке отметили, что речь идет о кораблях Beks Loyal и Khudayar Yusifzade.

Директор операционного департамента компании-владельца Beks Loyal Эфе Туналы, комментируя публикацию, подчеркнул, что новость не соответствует действительности.

"В момент происшествия наше судно находилось далеко от этого места, у нас есть данные международной системы отслеживания MarineTraffic", — пояснил он.

Туналы добавил, что в BEKS SHIPMANAGEMENT & TRADING S.A. " с грустью" восприняли это утверждение, поскольку у компании "налажено очень хорошее сотрудничество с Россией".

Украинская сторона в ночь на понедельник, 17 июля, с помощью двух надводных беспилотников атаковала Крымский мост. В результате была повреждена автомобильная часть объекта, два человека погибли, пострадал ребенок.