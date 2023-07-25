МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Обвинительное заключение против бывшего президента США Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия могут огласить во вторник, сообщает телеканал CBS News. Трамп подал в суд на журналистку, которая обвинила его в изнасиловании

"Если обвинительное заключение в рамках спецкомитета по расследованию событий 6 января 2021 года будет объявлено, то это может произойти во вторник, когда назначено заседание большого жюри присяжных", — сообщает телеканал.

При этом телеканал отмечает, что точная дата пока не установлена, о наличии самого обвинительного заключения ничего не известно. Свое предположение телеканал делает исключительно на основе расписания заседаний в суде Вашингтона, которые назначены на ближайший день и четверг, заседание во вторник намечено на 20.00 мск. По закону, прокуратура, прежде чем привлекать Трампа, должна объявить присяжным, в чем он обвиняется.

Ранее Трамп заявил, что после письма от министерства юстиции США ожидает ареста и обвинения по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года.

Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.