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В МИД рассказали о планах по открытию российских посольств в странах Африки
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Россия готовится открыть посольства практически во всех государствах Африки, но быстро это сделать не получится, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ,... ПРАЙМ, 25.07.2023
новости, общество , экономика, мировая экономика, россия, африка, мид, посольство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Россия готовится открыть посольства практически во всех государствах Африки, но быстро это сделать не получится, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, глава секретариата форума партнерства "Россия-Африка" Олег Озеров.
"Соответствующие решения готовятся. Думаю, что они будут приняты… Мы начнем с небольшого количества, но надеюсь, что в конечном итоге выйдем к открытию посольств практически во всех африканских странах", — сказал дипломат.
Он назвал "не вполне разумными" решения закрыть российские дипмиссии в Африке в 1990-е годы.
"Эту ситуацию надо выправлять. Но это будет длительный процесс", — заключил Озеров.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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