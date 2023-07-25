МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Россия готовится открыть посольства практически во всех государствах Африки, но быстро это сделать не получится, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, глава секретариата форума партнерства "Россия-Африка" Олег Озеров. В МИД сообщили, что меморандум "Россия-ООН" продолжает действовать

"Соответствующие решения готовятся. Думаю, что они будут приняты… Мы начнем с небольшого количества, но надеюсь, что в конечном итоге выйдем к открытию посольств практически во всех африканских странах", — сказал дипломат.

Он назвал "не вполне разумными" решения закрыть российские дипмиссии в Африке в 1990-е годы.

"Эту ситуацию надо выправлять. Но это будет длительный процесс", — заключил Озеров.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

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