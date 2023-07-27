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В Китае пригрозили Соединенным Штатам последствиями в случае агрессии
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Китай стал сильнее и сможет ответить на агрессивную внешнюю политику Соединенных Штатов, говорится в материале Global Times. Как отмечает издание, некоторые политики США извлекли... ПРАЙМ, 27.07.2023
новости, общество , экономика, мировая экономика, китай, ответ, сша, агрессия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Китай стал сильнее и сможет ответить на агрессивную внешнюю политику Соединенных Штатов, говорится в материале Global Times.
Как отмечает издание, некоторые политики США извлекли из Корейской войны абсолютно неправильные уроки и используют их, чтобы "ввести в заблуждение" политику страны на международной арене, подталкивая Белый дом к разжиганию кризисов и войн.
По мнению авторов статьи, "самая большая разница между нынешним временем и эпохой Корейской войны заключается в том, что мощь Китая значительно возросла".
"Последствия ущемления интересов безопасности и национального суверенитета КНР, несомненно, будут гораздо более серьезными", —предупреждает издание.
При этом в материале подчеркивается, что Корейская война стала "крупнейшим поражением американской армии в истории", и США, похоже, повторяют старые ошибки.