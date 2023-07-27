МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Китай стал сильнее и сможет ответить на агрессивную внешнюю политику Соединенных Штатов, говорится в материале Global Times. Китай выразил готовность защищать интересы развивающихся стран

Как отмечает издание, некоторые политики США извлекли из Корейской войны абсолютно неправильные уроки и используют их, чтобы "ввести в заблуждение" политику страны на международной арене, подталкивая Белый дом к разжиганию кризисов и войн.

По мнению авторов статьи, "самая большая разница между нынешним временем и эпохой Корейской войны заключается в том, что мощь Китая значительно возросла".

"Последствия ущемления интересов безопасности и национального суверенитета КНР, несомненно, будут гораздо более серьезными", —предупреждает издание.

При этом в материале подчеркивается, что Корейская война стала "крупнейшим поражением американской армии в истории", и США, похоже, повторяют старые ошибки.