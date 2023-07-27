МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Конституционый комитет Совфеда поддержал закон о штрафах в 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке, а также до 400 тысяч рублей за непредоставление списков для постановки на учёт для юрлиц, передает корреспондент РИА Новости. Госдума утвердила скидку на штрафов за неоплату проезда по платным дорогам

Совет Федерации рассмотрит закон в пятницу на последнем пленарном заседании весенней сессии.

По новому закону неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, будет грозить штрафом от 10 до 30 тыс. руб. (сейчас до трех тыс. рублей).

Кроме того, за непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, а также за неоповещение граждан о вызове по повестке, будет предусматриваться штраф для должностных лиц от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 350 тыс. до 400 тыс. руб.

Несообщение гражданином в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы, или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, повлечет наложение штрафа в размере от одной до пяти тысяч рублей (ранее — до трех тыс. рублей).

Также с 3 до 25 тыс. рублей вырастают штрафы за уклонение от медицинского обследования. Кроме того, до 5 тыс. рублей повышаются штрафы за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.

Непредставление или несвоевременное представление должностными лицами государственных органов или организаций сведений, необходимых для ведения воинского учета повлечет штраф для должностных лиц в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб.

Несообщение гражданином в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о выезде из РФ на срок более шести месяцев или въезде в РФ, либо неявка в военкомат в установленный срок в случае наступления указанных событий, будет наказываться штрафом в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб.

Несообщение в военный комиссариат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, гражданином, подлежащим призыву на военную службу, о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденных регистрацией по месту жительства, будет наказываться штрафом в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Также предполагается дополнить кодекс статьей "Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации". По ней неисполнение своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части, либо неоказание содействия организации оповещения и явки влечет наложение штрафов: на должностных лиц — до 80 тыс. рублей, на юридических лиц — до 500 тыс. рублей.

Неисполнение обязанности по организации поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации будет грозить штрафами: для должностных лиц — до 80 тыс. рублей; для юридических лиц — до 500 тыс. рублей.