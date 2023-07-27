МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 июля, опустилось на 7 тысяч с показателя предыдущей недели, до 221 тысяч, сообщило министерство труда страны. ВВП США вырос на 2,4 процента во втором квартале

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста показателя до 235 тысяч со значения предыдущей недели в 228 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели сократилось до 233,75 тысяч (на 3,75 тысячи с показателя предыдущей недели в 237,5 тысяч). При этом показатель прошлой недели не пересматривался.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 июля, снизилось на 59 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,69 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.