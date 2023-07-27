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Число заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось
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Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 июля, опустилось на 7 тысяч с показателя предыдущей недели, до 221 тысяч, сообщило министерство... ПРАЙМ, 27.07.2023
общество , новости, минтруд сша, безработица
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 июля, опустилось на 7 тысяч с показателя предыдущей недели, до 221 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста показателя до 235 тысяч со значения предыдущей недели в 228 тысяч.
Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели сократилось до 233,75 тысяч (на 3,75 тысячи с показателя предыдущей недели в 237,5 тысяч). При этом показатель прошлой недели не пересматривался.
Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 июля, снизилось на 59 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,69 миллиона человек.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.