МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 июля, опустилось на 7 тысяч с показателя предыдущей недели, до 221 тысяч, сообщило министерство труда страны.

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Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста показателя до 235 тысяч со значения предыдущей недели в 228 тысяч.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели сократилось до 233,75 тысяч (на 3,75 тысячи с показателя предыдущей недели в 237,5 тысяч). При этом показатель прошлой недели не пересматривался.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 июля, снизилось на 59 тысяч с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,69 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.