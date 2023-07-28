МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Минпромторг рекомендовал промышленным предприятиям РФ запретить сотрудникам использовать iPhone в рабочих целях, сообщил в интервью РИА Новости на форуме "Россия-Африка" первый замглавы министерства Василий Осьмаков. Матвиенко призвала госслужащих не использовать iPhone в служебных целях

"Уже направили", — сказал он, отвечая на вопрос о направлении соответствующей рекомендации в российские промышленные предприятия.

Первыми о запрете для сотрудников вести рабочую переписку с устройств Apple сообщили в Минпромторге РФ в середине июля. Следом стало известно о таких же мерах в "Ростехе", Минцифры РФ и ФТС.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.