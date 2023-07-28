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Предприятиям России рекомендовали не использовать iPhone в рабочих целях
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Минпромторг рекомендовал промышленным предприятиям РФ запретить сотрудникам использовать iPhone в рабочих целях, сообщил в интервью РИА Новости на форуме "Россия-Африка" первый... ПРАЙМ, 28.07.2023
новости, общество , потребрынок, бизнес, россия, минпромторг, iphone, переписка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Минпромторг рекомендовал промышленным предприятиям РФ запретить сотрудникам использовать iPhone в рабочих целях, сообщил в интервью РИА Новости на форуме "Россия-Африка" первый замглавы министерства Василий Осьмаков.
"Уже направили", — сказал он, отвечая на вопрос о направлении соответствующей рекомендации в российские промышленные предприятия.
Первыми о запрете для сотрудников вести рабочую переписку с устройств Apple сообщили в Минпромторге РФ в середине июля. Следом стало известно о таких же мерах в "Ростехе", Минцифры РФ и ФТС.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.