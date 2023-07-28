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https://1prime.ru/society/20230728/841222396.html
Увеличение МРОТ на 18,5 процентов поддержали, заявила Голикова
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. Российская трехсторонняя комиссия поддержала проект закона о повышении с 1 января следующего года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5 процента, сообщил секретариат... ПРАЙМ, 28.07.2023
общество , новости, татьяна голикова, закон, мрот
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российская трехсторонняя комиссия поддержала проект закона о повышении с 1 января следующего года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5 процента, сообщил секретариат вице-премьера страны Татьяны Голиковой.
Отмечается, что члены РТК поддержали проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с повышением минимального размера оплаты труда". Документ предполагает увеличение МРОТ до 19 242 рублей (на 18,5 процента) с 1 январа 2024 года. Так, соотношение с медианной зарплатой за предыдущий год повысится до 47,7 процента.
Как подчеркнули в секретариате, такое решение приведет к росту зарплат около 4,8 миллиона россиян.