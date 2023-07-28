МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российская трехсторонняя комиссия поддержала проект закона о повышении с 1 января следующего года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5 процента, сообщил секретариат вице-премьера страны Татьяны Голиковой. СМИ сообщило о планах двукратного повышения МРОТ к 2030 году

Отмечается, что члены РТК поддержали проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с повышением минимального размера оплаты труда". Документ предполагает увеличение МРОТ до 19 242 рублей (на 18,5 процента) с 1 январа 2024 года. Так, соотношение с медианной зарплатой за предыдущий год повысится до 47,7 процента.

Как подчеркнули в секретариате, такое решение приведет к росту зарплат около 4,8 миллиона россиян.