МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Виктория Нуланд 29 июля официально приступает к работе в качестве исполняющей обязанности первого заместителя госсекретаря США, она сменяет на этой позиции ушедшую на пенсию Венди Шерман. Госсекретарь и глава Пентагона проведут новый раунд переговоров в Австралии

Госсекретарь США Энтони Блинкен в июле сообщил, что президент Джо Байден попросил Нуланд, занимавшую пост замгоссекретаря по политическим делам, временно стать первым замом главы американской дипломатии. По его словам, она будет совмещать эти позиции до назначения постоянного первого зама.

Нуланд считалась одним из вероятных, но не единственным претендентом на этот пост. В мае издание Politico со ссылкой на осведомленные источники называло в числе возможных претендентов, помимо 62-летней Нуланд, заместителя советника президента по нацбезопасности Джонатана Файнера, юрисконсульта госдепартамента Дерека Шолле и помощника госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и труда Тома Малиновски. Наиболее вероятным кандидатом тогда называли Файнера, во многом потому, что он сейчас занимает такую же позицию, которую занимал Блинкен перед тем, как стать замом госсекретаря в 2014 году. Между тем, в отличие от Нуланд в своей нынешней должности Файнер не проходил процедуру утверждения сенатом и, по данным источников, администрация опасается, что республиканцы в конгрессе в случае его выдвижения не упустят возможности устроить публичную порку американской дипломатии последних лет.

Нуланд на фоне Файнера кажется фигурой логичной и выигрышной — высокопоставленный дипломат с 33-летним стажем, она уже прошла утверждение сенатом, хорошо знакома представителям обеих партий, ярка и предсказуема. Между тем, как заявил ранее со ссылкой на источник журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, она не имеет поддержки внутри госдепартамента, что, вероятно, и является причиной временного характера ее назначения. По информации Херша, новость об уходе Шерман вызвала в ведомстве панику и опасения, что позиция может перейти к Нуланд. По данным журналиста, ее кандидатуру активно пытались "заблокировать".

Виктория Нуланд — карьерный дипломат и мэтр американской дипломатии. В 1090-е в администрации Билла Клинтона она занимала пост начальника протокольной службы заместителя госсекретаря, затем была заместителем главы отдела по делам СССР и первым замом советника по внешней политике вице-президента Дика Чейни. В 2005-2008 годах при администрации Джорджа Буша работала посланником США в НАТО, а летом 2011 года представляла США в консультативной группе по Договору об обычных вооруженных силах в Европе, став затем пресс-секретарем госдепартамента.

С 2013 по 2017 год при администрации Барака Обамы она занимала пост помощника госсекретаря по делам Евразии, фактически отвечая за взаимодействие с НАТО, ЕС и ОБСЕ. В 2013-2014 годах имя Нуланд регулярно звучало в контексте Украины — она поддерживала участников майдана, много шума тогда наделала попавшая в интернет запись ее телефонного разговора с послом США на Украине, в котором они обсуждали возможные кандидатуры на руководящие посты в Киеве. На время, когда Белый дом занимал Дональд Трамп, Нуланд ушла в частный сектор, чтобы вернуться в 2021 году в качестве заместителя госсекретаря США по политическим вопросам.