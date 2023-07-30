МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Пропагандисты-русофобы проработают только до очередной "перезагрузки" между Россией и Западом, — такой прогноз дал в статье для издания Myśl Polska профессор Варшавского университета, бывший госсекретарь Польши, директор Института налогового права Витольд Модзелевский. Польша ввела принудительное управление в двух фирмах с российским капиталом

По его мнению, перезагрузка отношений между Россией и Западом неизбежна — это вытекает из "невыполнимости планов США и Евросоюза". Расчет на победу Украины так же нереален, как феминистский Афганистан, о котором Запад мечтал в 2000-е, подчеркнул профессор.

Общим базисом русофобской пропаганды, пишет Модзелевский, "является утверждение, будто бы "коллективный Запад" (к которому, по всей видимости, принадлежат и бессовестные украинские олигархи) является территорией добра и свободы, а на Востоке притаилась страшная "Империя зла", которая хоть и проявила свою слабость ("колосс на глиняных ногах"), но все еще "угрожает Западу", особенно Греции и Португалии".

При этом достоверные и объективные политические и исторические материалы, по оценке автора, сегодня "перешли в разряд так называемых и уже вряд ли вернутся в СМИ".

Пропагандисты ("притворяющиеся журналистами или учеными"), как считает Модзелевский, уже "не изменят своего амплуа". С изменением политики "мирового лидерства" они "уйдут в небытие вместе с этим самым лидерством" — когда представители этого "лидерства" решат, что силы его врагов и друзей уже истощились в результате конфликта.

При этом профессор утверждает, что главным бенефициаром конфликта является Китай и весь антизападный постколониальный мир, который рано или поздно заставит "мировое руководство" пойти на исторические уступки.

"Вот эта-то "перезагрузка" и поставит крест на нарративе нынешних пропагандистов. Для части политического класса это тоже будет имиджевая катастрофа, но будьте покойны: эти люди успешно сменят ориентацию. Они ведь принадлежат к "западной цивилизации", где самой важной компетенцией в искусстве политики является умение лицемерить", — полагает Модзелевский.

В то же время он считает вполне вероятным, что еще до того, как Запад убедится в бессмысленности антироссийских санкций, Польше придется пережить еще, как минимум, год ограничений, инфляции и регресса во всех сферах жизни. А затем "мировое руководство" объявит об очередной перезагрузке отношений с Россией, при этом поляков, как это уже случалось, назовет неизлечимыми русофобами.