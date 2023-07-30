МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Антиукраинские баннеры спровоцировали "громкий скандал" во время футбольного матча клуба "Шленск" из Вроцлава, сообщает издание Wirtualna Polska. В Польше объяснили, когда пропагандисты-русофобы потеряют работу

Как передает издание, "безответственные" фанаты "Шленска" вывесили на трибунах баннеры с лозунгами: "Остановите украинизацию Польши", "Украинцы убивали детей на Волыни", "80 лет позорного молчания за Волынь".

Также футбольные фанаты размахивали транспарантами с нецензурными оскорблениями в адрес националистических организаций Украины и непосредственно их лидера Степана Бандеры.

В то же время авторы публикации утверждают, что футбол — "не место для политических протестов", а "вульгарные лозунги" вредят Украине, якобы "защищающей всю Европу от российских войск".

В заключение Wirtualna Polska призвала польскую футбольную лигу "немедленно отреагировать" и сурово наказать лиц, которые "ответственны за компрометирующую ситуацию".

Примечательно, что ранее — в феврале нынешнего года — болельщики "Шленска" вывесили во время матча баннер с лозунгом "Это не наша война" и перечеркнутый тризуб украинских националистов. Тогда польские СМИ тоже обрушились с обвинениями футбольных фанатов и, более ого, клуб "Шленск" в связи с инцидентом получил штраф в размере 15 тысяч злотых, что составляет около 340 тысяч рублей.