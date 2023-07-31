МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России. Теперь более 50% акций в них должно принадлежать российским лицам. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин ввел уголовную ответственность за незаконный оборот табака

Авторы закона отметили, что ограничения вводятся для "предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания тем самым благоприятных условий для развития гражданского общества".

Документ предусматривает для владельцев новостных агрегаторов обязанность привести свои учредительные документы в соответствие с устанавливаемыми законом требованиями не позднее шести месяцев со дня его вступления в силу.

Согласно документу, санкция за неисполнение требований — ограничение доступа на территории России операторами связи к новостному агрегатору до исполнения таких требований его владельцем.

Теперь операторы государственных информационных систем должны использовать хостинг-провайдеры, а другой поправкой установлено, что основанием для включения в реестр сайтов, содержащих запрещенную на территорию РФ информацию, может стать информация о способах доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен.

Владельцем новостного агрегатора может выступать гражданин России, не имеющий гражданства другого государства, или российское юридическое лицо, находящееся под контролем Российской Федерации. Предусматриваются требования к владельцам новостных агрегаторов по аналогии с требованиями к владельцам классифайдов, более 50% российского контроля в структуре. Путин ввел единую ставку НДФЛ для удаленщиков и фрилансеров

РЕКОМЕНДАЦИИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ

Путин подписал закон о регулировании механизмов рекомендаций интернет-ресурсов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон обязывает владельцев ресурсов, которые используют рекомендательные алгоритмы, не просто информировать об этом своих пользователей, а довести до них основные правила их работы. Они должны содержать описание механизма рекомендаций и сведений, которые ресурс собирает и использует, с указанием источника их получения.

В соответствии с законом, следить за соблюдением прав граждан будет Роскомнадзор. Закон предусматривает инструментарий для воздействия на ресурсы, которые при помощи рекомендаций вводят в заблуждение, распространяют фейки или еще каким-то образом нарушают российское законодательство, вплоть до блокировки.

Устанавливается, что при получении требования о прекращении предоставления информации с применением рекомендательных технологий владелец информационного ресурса обязан исполнить его в течение суток.

Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года.