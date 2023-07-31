Путин подписал закон о запрете иностранцам владеть новостными агрегаторами в России
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает доли иностранного участия в капитале новостных агрегаторов в России. Теперь более 50% акций в них должно принадлежать российским лицам. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Авторы закона отметили, что ограничения вводятся для "предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания тем самым благоприятных условий для развития гражданского общества".
Документ предусматривает для владельцев новостных агрегаторов обязанность привести свои учредительные документы в соответствие с устанавливаемыми законом требованиями не позднее шести месяцев со дня его вступления в силу.
Согласно документу, санкция за неисполнение требований — ограничение доступа на территории России операторами связи к новостному агрегатору до исполнения таких требований его владельцем.
Теперь операторы государственных информационных систем должны использовать хостинг-провайдеры, а другой поправкой установлено, что основанием для включения в реестр сайтов, содержащих запрещенную на территорию РФ информацию, может стать информация о способах доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен.
Владельцем новостного агрегатора может выступать гражданин России, не имеющий гражданства другого государства, или российское юридическое лицо, находящееся под контролем Российской Федерации. Предусматриваются требования к владельцам новостных агрегаторов по аналогии с требованиями к владельцам классифайдов, более 50% российского контроля в структуре.
РЕКОМЕНДАЦИИ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
Путин подписал закон о регулировании механизмов рекомендаций интернет-ресурсов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон обязывает владельцев ресурсов, которые используют рекомендательные алгоритмы, не просто информировать об этом своих пользователей, а довести до них основные правила их работы. Они должны содержать описание механизма рекомендаций и сведений, которые ресурс собирает и использует, с указанием источника их получения.
В соответствии с законом, следить за соблюдением прав граждан будет Роскомнадзор. Закон предусматривает инструментарий для воздействия на ресурсы, которые при помощи рекомендаций вводят в заблуждение, распространяют фейки или еще каким-то образом нарушают российское законодательство, вплоть до блокировки.
Устанавливается, что при получении требования о прекращении предоставления информации с применением рекомендательных технологий владелец информационного ресурса обязан исполнить его в течение суток.
Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года.
https://1prime.ru/society/20230731/841242057.html