МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Около 87% заявлений на получение услуг Социального фонда России поступает в электронном виде через Госуслуги, сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков. Путин обязал Соцфонд информировать россиян о суммах пенсионных накоплений

"Во-первых, все 144 услуги Социального фонда выведены на портал государственных услуг, а также там существует 116 сервисов социального фонда. То есть все услуги у нас можно получать в электронном виде. Статистика показывает, что 87% заявлений к нам поступает в электронном виде. И если готово к рассмотрению заявление, то средний срок не превышает пяти рабочих дней", — сказал Чирков во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным во вторник.

По его словам, Соцфонд переводит назначение некоторых услуг в беззаявительный формат — выплаты осуществляются в проактивном режиме без необходимости участия граждан. Так назначаются пенсии по инвалидности, социальные доплаты и некоторые другие выплаты.