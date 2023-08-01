2023-08-01T11:10:52+03:00
2023-08-01T11:10:52+03:00
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2023
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Соцфонд оценил число заявлений, поступающих в электронном виде
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Около 87% заявлений на получение услуг Социального фонда России поступает в электронном виде через Госуслуги, сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков. "Во-первых, все... ПРАЙМ, 01.08.2023
общество , новости, рф, соцфонд, электронные заявления, госуслуги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Около 87% заявлений на получение услуг Социального фонда России поступает в электронном виде через Госуслуги, сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков.
"Во-первых, все 144 услуги Социального фонда выведены на портал государственных услуг, а также там существует 116 сервисов социального фонда. То есть все услуги у нас можно получать в электронном виде. Статистика показывает, что 87% заявлений к нам поступает в электронном виде. И если готово к рассмотрению заявление, то средний срок не превышает пяти рабочих дней", — сказал Чирков во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным во вторник.
По его словам, Соцфонд переводит назначение некоторых услуг в беззаявительный формат — выплаты осуществляются в проактивном режиме без необходимости участия граждан. Так назначаются пенсии по инвалидности, социальные доплаты и некоторые другие выплаты.