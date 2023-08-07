РИМ, 7 авг — ПРАЙМ. Итальянский бизнесмен Джакомо Кьяппарини погиб из-за обрушения стеллажей с сыром на складе его сыроварни, сообщает l"Eco di Bergamo.

Владеющий фирмой по производству сыра "грана падано" Кьяппарини пропал без вести вечером в воскресенье после того, как его завалило 25 тысячами головок сыра. Инцидент произошел на сыроварне в провинции Бергамо.

Тело 75-летнего бизнесмена обнаружили в ходе поисков, продлившихся всю ночь.

Обрушение произошло на площади две тысячи квадратных метров и имело эффект домино. Кьяппарини, как предполагается, в момент трагедии работал над установкой настроек аппарата, который вращает формы сыра для его созревания.

Предприятие Кьяппарини располагает производственными мощностями на площади 10 гектаров. Размер сельскохозяйственных земель в его распоряжении превышает 100 гектаров. В год компания производит свыше 15 тысяч головок сыра.

Грана падано — твердый полужирный сыр, похожий на пармезан. В отличие от него, грана падано производится не только в регионе Эмилия-Романья, но и в других областях севера Италии.