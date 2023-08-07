2023-08-07T16:36:30+03:00
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2023-08-07T16:36:30+03:00
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Итальянский сыровар трагически погиб на собственном складе, пишут СМИ
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. Итальянский бизнесмен Джакомо Кьяппарини погиб из-за обрушения стеллажей с сыром на складе его сыроварни, сообщает l"Eco di Bergamo. Владеющий фирмой по производству сыра "грана... ПРАЙМ, 07.08.2023
общество , бизнес, новости, италия, сыр, склады
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИМ, 7 авг — ПРАЙМ. Итальянский бизнесмен Джакомо Кьяппарини погиб из-за обрушения стеллажей с сыром на складе его сыроварни, сообщает l"Eco di Bergamo.
Владеющий фирмой по производству сыра "грана падано" Кьяппарини пропал без вести вечером в воскресенье после того, как его завалило 25 тысячами головок сыра. Инцидент произошел на сыроварне в провинции Бергамо.
Тело 75-летнего бизнесмена обнаружили в ходе поисков, продлившихся всю ночь.
Обрушение произошло на площади две тысячи квадратных метров и имело эффект домино. Кьяппарини, как предполагается, в момент трагедии работал над установкой настроек аппарата, который вращает формы сыра для его созревания.
Предприятие Кьяппарини располагает производственными мощностями на площади 10 гектаров. Размер сельскохозяйственных земель в его распоряжении превышает 100 гектаров. В год компания производит свыше 15 тысяч головок сыра.
Грана падано — твердый полужирный сыр, похожий на пармезан. В отличие от него, грана падано производится не только в регионе Эмилия-Романья, но и в других областях севера Италии.