МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Количество обращений россиян в Центр помощи гражданам в цифровой среде увеличилось за год в 2,5 раза, в том числе это вызвано ростом числа мошеннических инцидентов, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

"Если сравнивать количество обращений, которое поступает в центр, в прошлом году за первые полгода было порядка 650 обращений, в этом году за первые полгода уже более 1600 — это говорит о том, что востребованность центра растет, и о том, что граждане начали больше ощущать на себе ту самую цифровую среду, в которой они ежедневно находятся", — сказал он.

Вагнер пояснил, что на сегодняшний день цифровая среда буквально окружает каждого человека, но у этой медали есть и оборотная сторона.

"Зайдя на сайт или скачав приложение, вы согласились с рядом пользовательских соглашений, с договорами, которые не прочитали, потому что они объемные. Услуги, которые вы получаете, как правило, они комплексные, то есть вас хотят окружить заботой целиком и полностью. Но когда что-то идет не так, выясняется, что вы находитесь в большом количестве гражданско-правовых отношений, и вы — слабая сторона этих отношений, и нуждаетесь в поддержке", — объяснил он главную задачу центра, дополняющего работу всех остальных ведомств по вопросам прав граждан в цифровой среде.

По мнению Вагнера, рост числа жалоб связан и с увеличением количества мошеннических инцидентов, и с ростом осведомленности о деятельности центра. "Представьте, что вас кто-то обманул. Вы же перед тем, как обращаться в структуры, не являющиеся государственными, 20 раз подумаете — поэтому определенное доверие сам центр должен был заработать, это, во-первых. Второе — это, конечно же, о нем стало известно. Самой цифровой среды за два года стало больше", — сказал он.

Полный текст интервью читайте на ria.ru 9 августа в 11.00 мск.