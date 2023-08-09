МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Роскомнадзор с начала года зафиксировал уже более 150 случаев утечки персональных данных, при этом за весь 2022 год их было лишь 140, заявил в интервью РИА Новости замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер. Россияне стали чаще обращаться в Центр помощи в цифровой среде

"Если за прошлый год было зафиксировано порядка 140 таких инцидентов, то за семь месяцев этого года их уже больше 150. С другой стороны, сам объем скомпрометированных данных стал гораздо меньше, раза в три, по нашим оценкам", — сказал он.

При этом, по мнению Вагнера, нельзя сказать, что данные стали чаще красть. "По результатам взаимодействия с операторами, у которых произошли инциденты, при расследовании административных дел мы приходим к выводам, что даже утечки этого года — это так называемые "консервы" прошлогодних. Когда-то наворовали эти базы, а сейчас постепенно выкладывают частями, создавая ощущение, что у нас в России бесконечно что-то происходит не так", — пояснил он.

Ранее на ПМЭФ Вагнер заявлял журналистам, что, по подсчетам ведомства, в 2023 году было зафиксировано 75 утечек объемом 200 миллионов записей, а в 2022 году — 600 миллионов записей, притом что в 2021 году их было лишь 4 или 5. Он отмечал, что Роскомнадзор увязывает такой рост инцидентов с началом СВО и видит в этом след "зарубежных специалистов".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 9 августа в 11.00 мск.