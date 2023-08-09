МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. В городе Сергиев Посад Московской прогремел произошел на складе пиротехнических изделий, сообщается в телеграм-канале подмосковной прокуратуры. Путин подписал закон о критериях вероятности ЧП на опасных предприятиях

"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств взрыва на территории предприятия в Сергиево-Посадском городском округе. По предварительным данным, сегодня на территории предприятия, расположенном на проспекте Красной Армии в городе Сергиев Посад, произошел взрыв на складе пиротехнических изделий. Информация о количестве пострадавших уточняется", — сказано в сообщении.

На месте, согласно поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина, работает Сергиево-Посадский городской прокурор Александр Дроняев.

Также сообщается о возбуждении уголовного дела о нарушении требований промышленной безопасности.

"В городском округе Сергиев Посад возбуждено уголовное дело… по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники (ст. 217 УК РФ)", — сказано в сообщении в телеграм-канале подмосковного главка СК РФ.

Депутат Госдумы по Сергиево-Посадскому избирательному округу Сергей Пахомов сообщил, что причина взрыва — нарушение технологических процессов.

"Источником детонации стал склад пиротехники, помещение под который арендовала одна из известных в городе компаний. Причина взрыва в нарушении технологических процессов", — говорится в сообщении депутата в его телеграм-канале.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что, по уточненной информации, двадцать пять человек обратились за медпомощью после взрыва.

"За медицинской помощью обратились 25 человек, двое из них госпитализированы", — сказал собеседник агентства РИА Новости.

Он также добавил, что в ангаре проводится тушение очагов пожара на общей площади 50 квадратных метров.

Загорский оптико-механический завод производит, среди прочего, медицинское и дозимитрическое оборудование для нужд силовых структур, промышленности и здравоохранения. Завод работает с 1935 года, отмечается на сайте предприятия.