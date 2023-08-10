МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Один из основателей "Яндекса" Аркадий Волож создал в России бизнес, пользуясь поддержкой государства, он мог бы войти в историю как создатель выдающейся IT-компании, но после того как покинул страну, где заработал миллиарды, стал даже не диссидентом, а предателем и "беглецом за выгодой", заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В "Яндекс Go" объяснили, что влияет на цену аренды самоката

В четверг представители бизнесмена распространили текст заявления Воложа, в котором тот выразил несогласие с проведением специальной военной операции. Он отметил, что с 2014 года не живет в стране, а его история с "Яндексом" закончена.

"Россия — свободная страна, и именно поэтому Аркадий Волож смог построить здесь огромный многомиллиардный бизнес, получая поддержку государства и сохраняя голландскую прописку. А когда захотел, смог уехать из России. И точно так же может сейчас называть себя хоть казахстанским, хоть израильским, хоть марсианским бизнесменом. Но и нам никто не запретит высказать свое мнение о нем", — заявил Слуцкий.

Он отметил, что Волож заработал миллиарды в России, все продал и спустя год из-за границы совершил "такой каминг-аут". В этом нет ничего диссидентского, это "банальный эгоизм и выгода", так поступали и некоторые другие бизнесмены, отметил парламентарий.

"Яндекс" — это выдающийся технологичный продукт, одно из передовых IT-предприятий в России. Он был, есть и будет. И именно его создателем мог войти в историю Аркадий Волож. А войдет очередным предателем", — сказал Слуцкий.