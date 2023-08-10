МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 августа, увеличилось на 21 тысячу с показателя предыдущей недели, до 248 тысяч, сообщило министерство труда страны. США продлили разрешение американцам платить налоги в России до 8 ноября

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали рост показателя до 230 тысяч. Показатель предыдущей недели не пересматривался.