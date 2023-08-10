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Число заявок на пособие по безработице в США увеличилось за неделю
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Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 августа, увеличилось на 21 тысячу с показателя предыдущей недели, до 248 тысяч, сообщило... ПРАЙМ, 10.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 августа, увеличилось на 21 тысячу с показателя предыдущей недели, до 248 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали рост показателя до 230 тысяч. Показатель предыдущей недели не пересматривался.