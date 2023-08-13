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США перестанут помогать Украине перед выборами, утверждают СМИ
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Соединенные Штаты откажутся от масштабной помощи Украине перед выборами президента в 2024 году, сообщает китайское издание Guancha. В публикации утверждается, что население США... ПРАЙМ, 13.08.2023
новости, общество , экономика, мировая экономика, сша, выборы, помощь украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Соединенные Штаты откажутся от масштабной помощи Украине перед выборами президента в 2024 году, сообщает китайское издание Guancha.
В публикации утверждается, что население США все чаще выражает недовольство в связи с ухудшением своего материального положения, что напрямую связывается с тем, что Белый дом "выбрасывают деньги в бездонную яму", оказывая масштабную помощь Киеву.
При этом подчеркивается, что "любой американский политик, каким бы глупым он ни был, не станет выбирать такой путь, по крайней мере, на время выборной компании".
Ранее один из участников американской президентской гонки Вивек Памасвами пообещал, что в случае своей победы на выборах в 2024 году он закроет для Украины двери НАТО.
"Мы поддержим замораживание существующих линий контроля, возобновление экономических связей с Россией и дадим твердые гарантии того, что НАТО не примет в свои ряды Украину", — заявил Памасвами.