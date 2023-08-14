МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Сын президента Джо Байдена — Хантер Байден — совершил "много по-настоящему незаконных и неправильных вещей", а расследование по его делу "не идет гладко", заявил в эфире телеканала ABC член комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Джейми Раскин, демократ от штата Мэриленд. Канал ABC News сообщил о внезапном повороте в деле Хантера Байдена

"Этот парень пристрастился к наркотикам и совершил множество по-настоящему незаконных и неправильных вещей", — заявил конгрессмен и подчеркнул, что политики США должны не вмешиваться в работу системы правосудия и позволить процессу "следовать своим чередом".

Также Раскин отметил, что федеральное расследование в отношении Хантера Байдена "не идет гладко".

"С моей точки зрения, речь идет о верховенстве закона, и система правосудия работает так, как она работает. Очевидно, это не проходит гладко, и та или иная сторона не обязательно согласится с таким ходом событий", — сказал конгрессмен-демократ.

Ранее глава Минюста США Меррик Гарланд сообщил, что расследование по делу сына Байдена выходит на уровень спецпрокурора. Этот статус получил прокурор в штате Делавэр Дэвид Вайс. Как заявил Гарланд, в новом статусе Вайсу будет позволено продолжить расследование и предпринять любые следственные действия, которые он сочтет нужными.

Хантеру Байдену, который стал первым в истории ребенком действующего президента США, против которого были выдвинуты обвинения, вменяется два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, сын президента в 2017-2018 годах не заплатил свыше $100 тысяч долларов, и по каждому пункту этих обвинений ему грозит тюремное заключение сроком в 12 месяцев.

Помимо этого, Байдену-младшему предъявлено обвинение в том, что в 2018 году он владел пистолетом "кольт" и при этом использовал запрещенные препараты, что грозит ему десятью годами тюрьмы.