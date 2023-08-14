2023-08-14T10:53:47+03:00
2023-08-14T10:53:47+03:00
2023-08-14T10:53:47+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230814/841424718.html
Qiwi фиксирует рост числа попыток мошенничества с кошельками
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Платежный сервис Qiwi фиксирует рост числа попыток мошенничества с кошельками и продолжает предостерегать клиентов от сотрудничества с ненадежными посредниками, сообщили РИА... ПРАЙМ, 14.08.2023
общество , новости, россия, qiwi, мошенники
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/55/832375536.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/55/832375536.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/55/832375533.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/55/832375533.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/55/832375530.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/55/832375530.jpg
https://1prime.ru/society/20230803/841284673.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Платежный сервис Qiwi фиксирует рост числа попыток мошенничества с кошельками и продолжает предостерегать клиентов от сотрудничества с ненадежными посредниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Мы всегда предостерегали своих клиентов от сотрудничества с ненадёжными посредниками, которые предлагают вывод средств через личные договоренности, и продолжаем делать это в условиях участившихся попыток мошенничества", — сказали в Qiwi.
"При наличии подозрения в незаконной активности на кошельках мы временно блокируем их до подтверждения личности владельца и отсутствия признаков сомнительных операций", — также отметили там.
В начале августа платежный сервис сообщал, что в интернете появилось множество предложений о выводе денег с "Qiwi Кошелька". В компании призвали клиентов сообщать в службу поддержки, если кто-то предлагает им "незаконный" способ обналичить средства.