МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Платежный сервис Qiwi фиксирует рост числа попыток мошенничества с кошельками и продолжает предостерегать клиентов от сотрудничества с ненадежными посредниками, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Qiwi опровергла массовую блокировку кошельков

"Мы всегда предостерегали своих клиентов от сотрудничества с ненадёжными посредниками, которые предлагают вывод средств через личные договоренности, и продолжаем делать это в условиях участившихся попыток мошенничества", — сказали в Qiwi.

"При наличии подозрения в незаконной активности на кошельках мы временно блокируем их до подтверждения личности владельца и отсутствия признаков сомнительных операций", — также отметили там.

В начале августа платежный сервис сообщал, что в интернете появилось множество предложений о выводе денег с "Qiwi Кошелька". В компании призвали клиентов сообщать в службу поддержки, если кто-то предлагает им "незаконный" способ обналичить средства.