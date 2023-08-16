МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Арест имущества в рамках дела блогера Елены Блиновской размером в 64 миллиарда рублей не стал рекордным, но является одним из самых больших, поэтому он должен быть обоснован надлежащим образом, заявил в интервью РИА Новости адвокат Дмитрий Рощин, опрошенный в роли юриста-эксперта. В рамках дела Блиновской арестовали активы на 64 миллиарда рублей

Ранее адвокат блогера Наталья Сальникова сообщила, что арестовано имущество и активы семьи Блиновской, ее окружения и связанных с ней организаций на итоговую сумму в 64 миллиарда рублей.

При этом Рощин отметил, что были и другие крупные аресты имущества, например, по делу Магомедовых. У них арестовали 750 миллионов долларов, которые позже были обращены по иску Генпрокуратуры в доход государства. Также приговором суда были обращены акции, квартиры, автомобили, вплоть до самолета.

"Тем не менее арест в рамках дела блогера наверняка является одним из самых больших за последнее время", — сказал собеседник РИА Новостей.

Эксперт подчеркнул, что обеспечительные меры должны покрыть и налоговые претензии и внушительный судебный штраф, но аресты должны быть аргументированы.

"Например, по неуплате налогов штраф идет в размере от дохода осужденного за период от одного до двух лет, максимальный — 500 миллионов. Поэтому здесь обоснование может быть следующее — необходимость уплаты штрафа. Также в рамках налоговой проверки будет какая-то финансовая претензия. В то же время, для столь внушительных обеспечительных мер нужно обоснование — например, человек предпринимает попытки скрыться или избавляется от имущества, пытался вывезти свои доходы", — добавил Рощин.