2023-08-16T13:07:56+03:00
2023-08-16T13:07:56+03:00
2023-08-16T13:07:56+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230816/841470402.html
Британский парламент повысил траты на борьбу с мышами и голубями, пишут СМИ
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Парламент Великобритании израсходовал в 2022 году 126 тысяч фунтов стерлингов (160,7 тысячи долларов) на борьбу с мышами, голубями и другими вредителями на территории комплекса,... ПРАЙМ, 16.08.2023
общество , новости, великобритания, парламент, расходы
https://cdnn.1prime.ru/images/83267/38/832673866.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83267/38/832673866.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83267/38/832673865.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83267/38/832673865.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83267/38/832673864.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83267/38/832673864.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230816/841465345.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Парламент Великобритании израсходовал в 2022 году 126 тысяч фунтов стерлингов (160,7 тысячи долларов) на борьбу с мышами, голубями и другими вредителями на территории комплекса, сообщила газета Daily Mail.
"В прошлом году власти… потратили 126 тысяч фунтов стерлингов на борьбу с мышами, голубями и другими вредителями (на территории парламента)", — сказано в материале издания. По данным журналистов, почти 102 тысячи фунтов стерлингов израсходовали на ловушки и обработку помещений, примерно 20,5 тысячи фунта стерлингов — на борьбу с птицами, в том числе при помощи ястребов.
Газета отметила, что затраты на борьбу с вредителями растут уже на протяжении двух лет после их резкого снижения в начале пандемии COVID-19. При этом, согласно экспертам, которые работают в парламенте, местные грызуны, похоже, выработали устойчивость к ядам и научились избегать ловушки.
Ранее Daily Mail сообщала, что в здании британского парламента так много крыс и мышей, что центр по спасению животных в ответ на просьбу палаты общин отказал отправить туда кота, жизни которого угрожают ядовитые ловушки для грызунов.