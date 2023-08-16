МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Парламент Великобритании израсходовал в 2022 году 126 тысяч фунтов стерлингов (160,7 тысячи долларов) на борьбу с мышами, голубями и другими вредителями на территории комплекса, сообщила газета Daily Mail. Глава британского Минфина призвал власти страны не расслабляться

"В прошлом году власти… потратили 126 тысяч фунтов стерлингов на борьбу с мышами, голубями и другими вредителями (на территории парламента)", — сказано в материале издания. По данным журналистов, почти 102 тысячи фунтов стерлингов израсходовали на ловушки и обработку помещений, примерно 20,5 тысячи фунта стерлингов — на борьбу с птицами, в том числе при помощи ястребов.

Газета отметила, что затраты на борьбу с вредителями растут уже на протяжении двух лет после их резкого снижения в начале пандемии COVID-19. При этом, согласно экспертам, которые работают в парламенте, местные грызуны, похоже, выработали устойчивость к ядам и научились избегать ловушки.

Ранее Daily Mail сообщала, что в здании британского парламента так много крыс и мышей, что центр по спасению животных в ответ на просьбу палаты общин отказал отправить туда кота, жизни которого угрожают ядовитые ловушки для грызунов.