МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Четверть соискателей в России в ближайшее время планируют сменить место трудоустройства, еще примерно столько же хотят найти подработку, следует из материалов сервисов "Работа.ру" и "Подработка", которые есть в распоряжении РИА Новости. Россияне стали лучше платить по долгам с многолетней просрочкой

"26% отметили, что в ближайшее время планируют сменить работу. У мужчин (28%) эти планы стоят выше по популярности, чем у женщин (23%). Немного меньше опрошенных (25%) думают найти осенью подработку. Получить повышение зарплаты и накопить определенную сумму хотят по 23% россиян", — говорится в исследовании, в котором приняли участие 3,5 тысячи респондентов старше 18 лет.

В то же время 23% опрошенных настроены решить свои проблемы со здоровьем в ближайшее время, при этом женщины интересуются здоровьем больше, чем мужчины — 27% и 18% соответственно.

Респонденты также планируют осенью заняться ремонтом (12%), пройти обучение по новой специальности (12%), закончить образовательные курсы (8%). Одинаковое количество планируют приобрести машину и получить повышение в должности (6%), а 4% хотят уволиться и забыть о работе. В вопросе предоставлялся множественный вариант выбора.

"Сентябрь — начало бизнес-сезона, когда люди возвращаются после отпусков и начинают планировать свои дела на последний квартал года. Это один из самых активных периодов на рынке труда, когда на него выходит как большое количество соискателей, так и работодателей… 88% работодателей считают, что лучше всего искать персонал осенью, так как кандидаты активнее выходят на связь", — отметил операционный директор сервиса "Подработка" Александр Ветерков.