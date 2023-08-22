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Украина лишится значительной части своей территории, если боевые действия в стране продолжатся, заявил в своем блоге на YouTube американский журналист Джексон Хинкл. В частности,... ПРАЙМ, 22.08.2023
общество , новости, украина, сша, экспертное мнение, границы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Украина лишится значительной части своей территории, если боевые действия в стране продолжатся, заявил в своем блоге на YouTube американский журналист Джексон Хинкл.
В частности, он спрогнозировал: "Мы знаем, как закончится этот конфликт. Украина лишится выхода к морю, Польша вторгнется на запад страны при помощи США, а Россия достигнет своих военных целей".
В то же время Хинкл выразил уверенность, что Россия урегулирует ситуацию на Украине на своих условиях: "Меня всегда спрашивали: "Джексон, как это все завершится?" Я отвечал: "Так, как захочет Россия".
При этом президенту России Владимиру Путину, по мнению американского журналиста, хорошо известно, на что готов пойти Запад для достижения своих целей в Восточной Европе.
В Службе внешней разведки России неоднократно отмечали, что Польша вынашивает планы по захвату украинских территорий. По заявлению главы СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения Украины и рассчитывает в этом вопросе на поддержку Соединенных Штатов и Великобритании.