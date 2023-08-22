МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Украина лишится значительной части своей территории, если боевые действия в стране продолжатся, заявил в своем блоге на YouTube американский журналист Джексон Хинкл. Издание Politico рассказало, как Украина готовится к победе Трампа

В частности, он спрогнозировал: "Мы знаем, как закончится этот конфликт. Украина лишится выхода к морю, Польша вторгнется на запад страны при помощи США, а Россия достигнет своих военных целей".

В то же время Хинкл выразил уверенность, что Россия урегулирует ситуацию на Украине на своих условиях: "Меня всегда спрашивали: "Джексон, как это все завершится?" Я отвечал: "Так, как захочет Россия".

При этом президенту России Владимиру Путину, по мнению американского журналиста, хорошо известно, на что готов пойти Запад для достижения своих целей в Восточной Европе.

В Службе внешней разведки России неоднократно отмечали, что Польша вынашивает планы по захвату украинских территорий. По заявлению главы СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения Украины и рассчитывает в этом вопросе на поддержку Соединенных Штатов и Великобритании.