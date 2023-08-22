МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Наступление зимы существенно затруднит боевые действия для ВСУ, заявил швейцарской газете Le Temps офицер украинского батальона Михаил. В США испугались грозного контрудара Путина

Он выразил опасения, что украинские войска не успеют прорвать российскую оборону до наступления распутицы, а затем и зимы: "Грязь, затем снег и отсутствие растительности оставят нас на открытом пространстве, все остановится и замрет".

Вместе с тем командир батальона заявил, что следующие несколько недель, скорее всего, будут решающими и жестокими для него и его подчиненных.

ВСУ начали в июне контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив на российские позиции подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой.

По заявлению президента России Владимира Путина, украинские войска не смогли достичь каких-либо результатов, что разочаровало западных кураторов.