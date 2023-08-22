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Офицер ВСУ сделал мрачный прогноз на зиму
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Наступление зимы существенно затруднит боевые действия для ВСУ, заявил швейцарской газете Le Temps офицер украинского батальона Михаил. Он выразил опасения, что украинские войска... ПРАЙМ, 22.08.2023
общество , новости, украина, ситуация, прогноз, всу
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Наступление зимы существенно затруднит боевые действия для ВСУ, заявил швейцарской газете Le Temps офицер украинского батальона Михаил.
Он выразил опасения, что украинские войска не успеют прорвать российскую оборону до наступления распутицы, а затем и зимы: "Грязь, затем снег и отсутствие растительности оставят нас на открытом пространстве, все остановится и замрет".
Вместе с тем командир батальона заявил, что следующие несколько недель, скорее всего, будут решающими и жестокими для него и его подчиненных.
ВСУ начали в июне контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив на российские позиции подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой.
По заявлению президента России Владимира Путина, украинские войска не смогли достичь каких-либо результатов, что разочаровало западных кураторов.