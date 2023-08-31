МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. На месте Польши появится новое политическое образование под названием Укрополия, которое будет управляться с применением репрессивных методов режима Зеленского, — такой прогноз сделал в статье для Myśl Polska обозреватель Конрад Ренкас. Польша пообещала оружие Киеву, но что-то не срослось

Он отметил, что "Польша становится двунациональной страной", и это признают даже главные СМИ, после чего допустил, что в итоге Республика Польша "превратится в Укрополию".

"А этим новообразованием придется управлять методами, успешно опробованными режимом Зеленского, то есть с помощью террора, запрета на деятельность реальной оппозиции, арестов, ограничения гражданских и трудовых прав", — считает Ренкас.

При этом он отметил, что в западных странах Польшу не считают по-настоящему демократической республикой, в отношении ее используется термин "иллиберализм", под которым подразумевается гибрид партийной олигархии с элементами цензуры и полицейского государства.

По мнению обозревателя, "украинизация" Польши, включая правовое поле и политическую систему, в итоге приведет к тому, что страна перестанет принадлежать полякам — коренному населению.

В России многократно указывали на репрессивный характер современной Украины. По заявлению президента России Владимира Путина, политика запугивания и террор киевского режима принимают все более страшные и варварские формы. Сразу после вооруженного переворота 2014 года Украина усилила гонения на собственных граждан по этническому, языковому и религиозному признакам.