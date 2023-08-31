МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Бывший исполнительный директор Всемирного банка и Межамериканского банка развития Роджерио Стударт заявил, что не ожидает от Вашингтона реакции на расширение БРИКС в краткосрочной перспективе, поскольку США необходимо прежде всего устранить собственные угрозы в сфере безопасности. Путин обсудил с премьером Индии важность договоренностей в рамках БРИКС

На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы должно произойти 1 января 2024 года.

"США понимают тонкости и понимают проблемы. Разумеется, у них есть своя версия изложения фактов,… но я не думаю, что США собираются реагировать на это (расширение) в краткосрочной перспективе. Таково мое видение", — сказал Стударт в интервью РИА Новости.

По его мнению, на фоне этого события США необходимо, в первую очередь, разрешить собственные проблемы в сфере безопасности. В целом, полагает Стударт, ни одна из стран на текущем этапе не решится резко высказываться против расширения БРИКС, поскольку данный процесс "выходит за рамки дискурса конфронтации и, скорее, ориентирован на долгосрочную перспективу".

В конце минувшей неделе официальный представитель госдепартамента, комментируя расширение БРИКС, заявил РИА Новости, что США предоставляют другим странам самим выбирать партнеров, с которыми они намерены сотрудничать, и альянсы, в которые они пожелают вступить.

На данном этапе БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.