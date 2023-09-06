2023-09-06T04:51:00+03:00
2023-09-06T04:57:22+03:00
2023-09-06T04:51:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230906/841666180.html
США могут ввести войска на Украину, заявила конгрессвумен Грин
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Скандально известная член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) допустила, что администрация президента Джо Байдена "достаточно... ПРАЙМ, 06.09.2023
новости, общество , украина, сша, конгресс, войска
https://cdnn.1prime.ru/images/84043/88/840438877.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84043/88/840438877.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84043/88/840438876.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84043/88/840438876.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84043/88/840438864.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84043/88/840438864.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20230811/841391011.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Скандально известная член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) допустила, что администрация президента Джо Байдена "достаточно безумна", чтобы ввести войска на Украину для ведения войны против России.
"Больше всего меня беспокоит третья мировая война. Разжигатели войны достаточно безумны, чтобы отправить американские войска на территорию Украины для ведения борьбы с Россией", — написала она в соцсети X.
По ее мнению, пришло время для достижения мирного урегулирования конфликта. "Вот почему я не проголосую за расходование даже единого цента ради Украины", — подчеркнула республиканка.
Марджори Тейлор Грин известна резкой критикой политики действующей администрации демократа Байдена. В прошлом она не раз высказывалась против выделения неограниченных средств на нужды Украины в ущерб потребностям американцев и неоднократно призывала сократить финансовую поддержку Киева.