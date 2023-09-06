МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Скандально известная член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) допустила, что администрация президента Джо Байдена "достаточно безумна", чтобы ввести войска на Украину для ведения войны против России. Конгрессвумен Грин осудила намерение выделить еще деньги на Украину

"Больше всего меня беспокоит третья мировая война. Разжигатели войны достаточно безумны, чтобы отправить американские войска на территорию Украины для ведения борьбы с Россией", — написала она в соцсети X.

По ее мнению, пришло время для достижения мирного урегулирования конфликта. "Вот почему я не проголосую за расходование даже единого цента ради Украины", — подчеркнула республиканка.

Марджори Тейлор Грин известна резкой критикой политики действующей администрации демократа Байдена. В прошлом она не раз высказывалась против выделения неограниченных средств на нужды Украины в ущерб потребностям американцев и неоднократно призывала сократить финансовую поддержку Киева.