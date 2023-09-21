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https://1prime.ru/society/20230921/841791282.html
В США предупредили Украину о грядущих проблемах
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У вооруженных сил Украины осталось около шести недель до начала сезона дождей, который помешает вести боевые действия, заявил в статье для Foreign Policy обозреватель Джек Детч... ПРАЙМ, 21.09.2023
новости, общество , сша, украина, всу, непогода
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. У вооруженных сил Украины осталось около шести недель до начала сезона дождей, который помешает вести боевые действия, заявил в статье для Foreign Policy обозреватель Джек Детч.
По его словам, "у Украины осталось примерно шесть недель сезона ведения боевых действий, прежде чем дождь начнет влиять на ландшафт, превращая сухую почву в грязь".
Как отметил Детч, в связи с непогодой ожидаются, что возникнут проблемы у поставленных Соединенными Штатами Abrams, Bradley и Striker.
С 4 июня ВСУ начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, отправив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как отмечал президент России Владимир Путин, попытки продвижения ВСУ провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.