МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. У вооруженных сил Украины осталось около шести недель до начала сезона дождей, который помешает вести боевые действия, заявил в статье для Foreign Policy обозреватель Джек Детч. Названо российское оружие, которое стало главным кошмаром ВСУ

По его словам, "у Украины осталось примерно шесть недель сезона ведения боевых действий, прежде чем дождь начнет влиять на ландшафт, превращая сухую почву в грязь".

Как отметил Детч, в связи с непогодой ожидаются, что возникнут проблемы у поставленных Соединенными Штатами Abrams, Bradley и Striker.

С 4 июня ВСУ начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, отправив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как отмечал президент России Владимир Путин, попытки продвижения ВСУ провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.