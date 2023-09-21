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Мошенники обманули генерал-майора КГБ Стерлигова, сообщил источник
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"Специалисты" банка и сотового оператора обманули генерал-майора КГБ в отставке Александра Стерлигова примерно на 12,6 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в четверг источник в... ПРАЙМ, 21.09.2023
общество , технологии, новости, россия, мошенники, аферисты, александр стерлигов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. "Специалисты" банка и сотового оператора обманули генерал-майора КГБ в отставке Александра Стерлигова примерно на 12,6 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах.
По данным источника, аферисты добрались до генерала во вторник. Сначала за него взялся "сотрудник" сотового оператора, а затем "работник" банка.
"По предварительным данным, неизвестный сообщил, что счет Стерлигова под угрозой и деньги нужно вывести на другой. Так пострадавший перевел аферистам 1,6 миллионов рублей. На следующий день пенсионер наведался в банк в Москве, где узнал, что лишился еще и облигаций — на этот раз на 11 миллионов рублей", — рассказал собеседник агентства и отметил, что московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).
Александр Стерлигов — высокопоставленный сотрудник советских силовых ведомств, генерал-майор КГБ в отставке. Официальными комментариями столичного главка МВД и пострадавшего РИА Новости не располагает.