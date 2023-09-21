МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. "Специалисты" банка и сотового оператора обманули генерал-майора КГБ в отставке Александра Стерлигова примерно на 12,6 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах. В ВТБ рассказали о новых уловках мошенников

По данным источника, аферисты добрались до генерала во вторник. Сначала за него взялся "сотрудник" сотового оператора, а затем "работник" банка.

"По предварительным данным, неизвестный сообщил, что счет Стерлигова под угрозой и деньги нужно вывести на другой. Так пострадавший перевел аферистам 1,6 миллионов рублей. На следующий день пенсионер наведался в банк в Москве, где узнал, что лишился еще и облигаций — на этот раз на 11 миллионов рублей", — рассказал собеседник агентства и отметил, что московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Александр Стерлигов — высокопоставленный сотрудник советских силовых ведомств, генерал-майор КГБ в отставке. Официальными комментариями столичного главка МВД и пострадавшего РИА Новости не располагает.