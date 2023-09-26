ПАРИЖ, 26 сен — ПРАЙМ. Французская дипломатия провалилась, страну выгнали из Африки, войска уходят на унизительных условиях, рассказала лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен. Запад теряет союзников. Африканские страны обратили взор на Россию

Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Мятежники требовали отъезда французского посла и вывода французских военных с территории страны.

"Реальность такова, что нас выгнали из Африки. Наш посол и наши войска вынуждены покидать Нигер в унизительных условиях. Это серьезный провал французской дипломатии", — сказала Ле Пен.

По ее словам, президент Франции Эммануэль Макрон ошибся, посчитав власть мятежников хрупкой и понадеявшись на вмешательство ЭКОВАС. В итоге французского лидера "прижали к стене", подчеркнула политик.

Макрон объявил 24 сентября, что Франция отзовет посла в Ниамее и до конца 2023 года выведет войска.