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Францию выгнали из Африки, заявила Ле Пен
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Французская дипломатия провалилась, страну выгнали из Африки, войска уходят на унизительных условиях, рассказала лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в... ПРАЙМ, 26.09.2023
общество , новости, франция, африка, марин ле пен
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПАРИЖ, 26 сен — ПРАЙМ. Французская дипломатия провалилась, страну выгнали из Африки, войска уходят на унизительных условиях, рассказала лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Мятежники требовали отъезда французского посла и вывода французских военных с территории страны.
"Реальность такова, что нас выгнали из Африки. Наш посол и наши войска вынуждены покидать Нигер в унизительных условиях. Это серьезный провал французской дипломатии", — сказала Ле Пен.
По ее словам, президент Франции Эммануэль Макрон ошибся, посчитав власть мятежников хрупкой и понадеявшись на вмешательство ЭКОВАС. В итоге французского лидера "прижали к стене", подчеркнула политик.
Макрон объявил 24 сентября, что Франция отзовет посла в Ниамее и до конца 2023 года выведет войска.