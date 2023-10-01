МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Соединенные Штаты сегодня сталкиваются с самыми серьезными вызовами своей безопасности за последние десятилетия, но не способны на них ответить, — такое мнение в статье для Foreign Affairs высказал экс-министр обороны США Роберт Гейтс. "Впал в панику". СМИ раскрыли, как Россия "унизила" США

Он отметил, что США впервые сталкивается одновременно с четырьмя союзниками — Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном, чей коллективный ядерный арсенал уже в течение нескольких лет может почти вдвое превысить арсенал Соединенных Штатов.

Со времен войны в Корее, пишет Гейтс, Соединенные Штаты не сталкивались со столь мощными военными соперниками ни в Европе, ни в Азии, а нынешнее поколение американцев не помнит времени, когда противник обладал бы такой экономической, научно-технической и военной мощью, какой на сегодняшний день обладает Китай.



При этом Гейтс подчеркивает, что указанные угрозы требуют от США серьезного и последовательного ответа, однако страна не может его дать. К такому состоянию, по мнению экс-министра обороны привел раскол в правительстве, когда Демократическая и Республиканская партии не способны найти общий язык и договориться по важнейшим вопросам. А в Белом доме и в конгрессе не могут убедить американцев, что события в Китае и России имеют для них значение. Точно так же они не в силах объяснить и взаимосвязь угроз, которые исходят от этих стран. Ко всему прочему, Белый дом не может сформулировать долгосрочную стратегию, которая бы обеспечила победу США и демократических ценностей в целом.



При этом Гейтс отметил сходство во взглядах председателя Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина: оба лидера убеждены в своем предназначении "восстановить славные времена имперского прошлого их стран", а также они считают, что демократические страны — в первую очередь Соединенные Штаты — уже миновали период расцвета и вступили на путь неизбежного упадка.



"Китай и Россия считают, что будущее принадлежит им", — пишет Гейтс и тут же сетует, что, несмотря на жесткость риторики конгресса и Белого дома в отношении этих своих противников, чаще всего слова остаются только словами. Он сокрушается, что власти слишком часто объявляют о новых инициативах, которые впоследствии не реализуются.



"Даже в самом лучшем из миров — в том, где правительство США имеет поддержку общественности, энергичных лидеров и последовательную стратегию, — эти противники представляли бы собой серьезную проблему. Однако сегодня ситуация внутри страны далека от нормальной", — отметил Гейтс и призвал конгресс и Белый дом активизировать глобальную роль Соединенных Штатов.